22 سبتمبر.. انطلاق الدورة الـ 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج"

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد مدينة الإسكندرية ، في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر"مسرح بلا إنتاج"، تحت رعاية وزير الثقافة نيڤين الكيلانى، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي تأسس عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت وسوف تحتضن مدينة الفن والإبداع و الثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من 22 الى 28 سبتمبر ، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية قريبة من الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وقد تم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي