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وزير خارجية إسبانيا: سنرسل فرق بحث وإنقاذ للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:35 م
وزير خارجية إسبانيا: سنرسل فرق بحث وإنقاذ للمغرب للمساعدة في جهود الإغاثة زلزال المغرب
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، أن بلاده سترسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات أخرى إلى المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها، وتسبب في مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وذلك بعد أن تلقت مدريد طلبا رسميا للمساعدة من الرباط.


وذكر ألباريس - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا لوكال" الإسبانية - أنه "تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي في الساعات الأولى من صباح اليوم يطلب فيه المساعدة"، مشيرا إلى أن "هذا يعد رمزا للتضامن الإسباني والصداقة التي توحد الشعبين الإسباني والمغربي".


وأكد ألباريس أن المساعدة ستكون بالقدر الذي يحتاجه المغرب، موضحا أنه في البداية سيتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للاستمرار في عمليات العثور على أكبر عدد من الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لإنقاذهم.


كما أوضح أنه عندما يحين وقت إعادة الإعمار، فإن المساعدات الإسبانية ستكون موجودة أيضا.


ولم يقدم ألباريس المزيد من التفاصيل، إلا أن متحدثا باسم وزارة الداخلية قال إن الحكومة تستعد لإرسال 65 فردا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية على الفور إلى المغرب للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.


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