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وزير العدل المغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:15 ص
وزير العدل المغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائيا زلزال المغرب
أحمد علوى

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قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، السبت، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

وأضاف وزير العدل المغربي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.

وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتلى و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا للداخلية المغربية.

وفي سياق متصل، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات باتخاذ إجراءات عاجلة، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الزلزال، بينها إعلان الحداد الوطني لمدة 3 ايام، وتشكيل لجنة وزارية لتقديم المساعدة في إعادة بناء المنازل المدمرة


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