اليوم السابع
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وزير الزراعة: إطلاق كارت الفلاح في جميع المحافظات وتسجيل 5 ملايين حيازة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:51 م
وزير الزراعة: إطلاق كارت الفلاح في جميع المحافظات وتسجيل 5 ملايين حيازة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية، حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة فى إطار مصر الرقمية.
 
أضاف أنه تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
 
أوضح القصير أنه تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، مشيرًا إلى أنه إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
 
أكد القصير على اهمية الكارت وضرورة العمل على تطوير بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على ان يتم تقديم تقرير اداء اسبوعي لجهود تطوير المنظومة 
 
أشار القصير إلى أن الوزارة نجحت فى ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
 

وزير الزراعة

كارت الفلاح

المزارعين

منظومة الرقابة على الاسمدة



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