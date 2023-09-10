اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:43 م
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وزارة التموين تطرح 8 عبوات لحلوى المولد بأسعار مختلفة بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:00 م
وزارة التموين تطرح 8 عبوات لحلوى المولد بأسعار مختلفة بالمجمعات الاستهلاكية حلوى المولد- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، اليوم، الأحد، طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.
 
وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام .
 
 طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه،
 
 وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه
 
وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"،
 
وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة، "
 
 وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه
 
وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها،
 
وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف"
 
كما يتم طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة. 
261766-انفو-جراف
اانفوجراف
 

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اسعار حلوى المولد بمنافذ التموين



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