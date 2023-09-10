وزارة التخطيط: 32 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

كتبت أسماء أمين

استقبلت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

واكدت التخطيط فى تقرير لها هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، وعن حجم التبادل التجاري والاستثمارات السعودية في مصر، اشار التقرير انه وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 32 مليار دولار، مؤكدا التقرير انه يتم البحث فى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.

واكد التقرير على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة

واكدت وزارة التخطيط انها مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.