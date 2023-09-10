"والسراب.. القاع يليق بنا".. عرض مسرحى ضمن مهرجان المسرح العربى بالأنفوشى

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عرض مسرحي «والسراب..القاع يليق بنا» من إخراج الطالب محمد هاني السادات، ضمن العروض المسرحية للطلاب غير المتخصصين وخارج التسابق، داخل قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.

وقال المخرج محمد هاني السادات، إن العرض يحكي عن شخص يبحث داخل رحلته في الحياه وما آلت إليه من نجاح أو فشل، ويحدث صراع بين الإنسان والشيطان، لكنه ليس بالشكل التقليدي، لكنه جعل الشيطان والإنسان يواجهوا نفس المصير وهو النهاية، دون أن ينتصر أحد فيهم على الآخر مضيفًا أن العرض يكون ضمن فئة الديو دراما.

وأضاف «السادات» في بيان اليوم، أن العرض لم يتناول هذا الصراع من منظور ديني، متابعًا أن الشيطان يغوي كل إنسان أيًا كان معتقده، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي وأن الدورة الرابعة من المهرجان باسم الفنان ماجد الكدواني.

وتابع أنه يعشق التمثيل باللغة العربية الفصحى، مشيرًا إلى أن العرض كان نموذج للإخراج المشترك أي أن يكون للعرض مخرجين في نفس الوقت، موضحًا أن من شاركه في الإخراج الطالب إبراهيم الجميل، متمنيًا أن يعمل مستقبلًا في السينما والمسرح.

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان أمس السبت، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر حتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.

وكان افتتاح مهرجان المسرح العربي، أول أمس الجمعة في مكتبة الإسكندرية، حيث تم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي، ويتم تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام.

وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان ماجد الكدواني ك، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.