نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق البدرشين ومتفرعاته بالحوامدية

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق جانبية البدرشين ومتفرعاته (شارع أبو جبر - شارع أحمد عرابي) من بداية مزلقان الحوامدية حتى المخبز الآلي.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بنطاق مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أية معوقات.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وعاين النائب أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العطور، مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع نائب المحافظ منظومة النظافة بنطاق المدينة، مشددا برفع مستوي النظافة بشوارع المدينة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامه أول بأول.

رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي مديريات الطرق والري والزراعة وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.