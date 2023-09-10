مولدوفا ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى أوكرانيا بأكثر من 67 ألف دولار

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أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الأحد أن حكومة مولدوفا أرسلت دفعة جديدة من المساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون ليو مولدوفي (أي ما يعادل أكثر من 67 ألف دولار)، بما في ذلك المعدات اللازمة لإمدادات الكهرباء.



وذكرت الوكالة أن موظفين من الهيئة العامة لحالات الطوارئ وصلوا أمس السبت إلى أوكرانيا مع مجموعة من المساعدات، والتي تم تخصيصها من قبل الحكومة المولدوفية والعديد من شركات القطاع الخاص.



وأضافت الوكالة أن رجال الإنقاذ المولدوفيين منحوا معدات كهربائية إلى إقليم خميلنيتسكي، بما في ذلك الكابلات والمصابيح ومحولات الطاقة وأنواع مختلفة من المشابك والعوازل وغيرها من المعدات اللازمة لإمدادات الطاقة في أوكرانيا.



وقال المكتب الصحفي لرجال الإنقاذ: "مولدوفا تتضامن مع أوكرانيا وتقدم دعمها ومساعدتها المستمرة للشعب الأوكراني"، وقدمت مولدوفا بالفعل مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بما في ذلك فيما يتعلق بالكارثة الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا، وفي أواخر أغسطس الماضي،زودت مولدوفا أوكرانيا بالأغذية المعلبة بقيمة 3.3 مليون ليو.. بحسب "يوكرين فورم".