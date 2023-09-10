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مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار نتيجة العبور المخالف بمزلقان المنيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:14 م
مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار نتيجة العبور المخالف بمزلقان المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل عجلات القطار، إثر التخطى الخاطئ أثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة أسوان بمزلقان المنيا. 
 
تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
وأفادت التحريات الأولية إلى مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار، بسبب التخطئ الخاطئ، لهم أثناء مرور القطار فى اتجاهه إلى محافظة أسوان، تحرر محضر بالقواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

مديرية الامن

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