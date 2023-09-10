مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار نتيجة العبور المخالف بمزلقان المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل عجلات القطار، إثر التخطى الخاطئ أثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة أسوان بمزلقان المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأفادت التحريات الأولية إلى مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار، بسبب التخطئ الخاطئ، لهم أثناء مرور القطار فى اتجاهه إلى محافظة أسوان، تحرر محضر بالقواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.