مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار نتيجة العبور المخالف بمزلقان المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل عجلات القطار، إثر التخطى الخاطئ أثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة أسوان بمزلقان المنيا.
تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وأفادت التحريات الأولية إلى مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار، بسبب التخطئ الخاطئ، لهم أثناء مرور القطار فى اتجاهه إلى محافظة أسوان، تحرر محضر بالقواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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