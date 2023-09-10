مصرع "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية فى أسوان

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 عناص إجرامية، ومصرع آخر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في أسوان.

ونتج عن الحملات الأمنية مصرع "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان، و3 آخرين شديدى الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وضبط معهم (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس)،وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.