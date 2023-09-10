اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين أثناء عملهم في بيارة صرف صحي بقنا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:47 م
مصرع عامل وإصابة 3 آخرين أثناء عملهم في بيارة صرف صحي بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، أثناء عملهم في بيارة صرف صحي بقرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بقرية القلعية في مركز أبوتشت، وتبين مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، أثناء عملهم في ببيارة صرف صحي بقرية القلعية في مركز أبوتشت، وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من انتشال الجثة والمصابين.
 
تم  نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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