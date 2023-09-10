مصرع طفلين غرقًا في مياه النيل ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طفلين مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا، في مياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم وشريف باشا في مركز بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كلًا من: يوسف شعبان محمد مختار، 15 سنة، وأحمد محمد محروس 14 سنة.