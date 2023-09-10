اليوم السابع
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مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: الجالية المصرية بالمغرب بخير

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:28 م
مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: الجالية المصرية بالمغرب بخير زلزال المغرب
رامى محيى الدين

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أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير ولا توجد إصابات بين أفراد الجالية، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور خلية أزمة، عقب وقوع أحداث زلزال المغرب.
 
وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن المصريين يتواجدون في عدد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء وطنجة، والرباط والمدن المحيطة بها.
 
وتابع: هناك بعض المصريين موجودين في مراكش لا يتخطى أعدادهم 10 أشخاص تقريبا، وتم التأكد من سلامتهم، ونحن على تواصل مستمر معهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة.
 

وأكمل: لا توجد أي إصابات بين المصريين في المغرب والزلزال ضرب مراكش وأغادير ولا توجد أي طلبات من المصريين المقيمين هناك ولكن اى طلبات لهم سيتم طلبها سيتم تلبيتها على الفور .

وتابع: أي طلبات أو أوراق مفقودة بالنسبة للمصريين من أوراق ثبوتية سيتم توفيرها ولا توجد أي مشكلة في ذلك ، وحرصت الوزيرة اليوم بالتواصل مع السفارة المصرية في المغرب ومستمرون في التواصل والتنسيق ونحن على استعداد لاى طلبات .

 


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الهجرة

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أخبار المغرب



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