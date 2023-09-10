محافظ كفر الشيخ: حملات إزالة تعديات ونظافة وإصلاح خطوط الطرد وزراعة الأشجار

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات منها حملات نظافة، و إزالة اشغالات ، وإصلاح خطوط الطرد، والحملات التموينية على المخابز، وزراعة الأشجار، وتغيير خط مياه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة، وصيانة ورفع كفاءة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع ،كما تابع الحملة التموينية على المخابز التي أسفرت عن تحرير 19 محضرا، منها 12 محضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و3 عدم الإعلان، ومحضر نظافة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، وإصلاح هبوط بخط الطرد الرئيسي لمحطة خفض المنسوب بقرية منية جناج، التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة دسايى، وتغيير مواسير قطر 2 بوصة بطول 30 متر بالمشاركة المجتمعية من الاهالى بحضور رئيس القرية الاستاذة شريفة ابو قتب ، كما تابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بقرية محلة أبو على بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق بكافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، وذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة رفع المخلفات والقمامة بكافة قطاعات وشوارع مدينة بيلا، حيث قامت الفرق المجمعة بجهاز النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة وتفريغ كافة الحاويات من مختلف الشوارع والأحياء والميادين، كما واصلت المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة، ومتابعة أعمال الصيانة، وتهذيب الاشجار، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل الميداني المتواصل، وضرورة الاهتمام بكافة مدارس المحافظة والطرق المؤدية للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز

كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية في المهد، تابعة لجمعية الإصلاح بنايف عماد التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، الأولى عبارة عن مباني بالطوب البلوك على مساحة قيراط، والثانيه سور علي اجمالي مساحة قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، إزالة الإشغالات لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، كما تابع أعمال رفع كفاءة الإنارة في الشوارع،وزراعة الأشجار بالميادين ، وأعمال النظافة ورفع كفاءة مدخل المدينة.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حملات النظافة داخل وخارج المدارس، والتأكد من جاهزية المدارس، وصيانة الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزيتها، ونظافة الخزانات حفاظاً علي إنتظام العملية التعليمية، حرصاً منه على سلامة وأمن الطلاب وتقديم أفضل الخدمات.

تابع على ابراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجيه .