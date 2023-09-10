اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتفقّد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:17 م
محافظ الوادى الجديد يتفقّد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة جانب من الزيارة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ،مع بداية انتقال المديريات رسميًا؛ للاطمئنان على حركة الأعمال واستقرار العاملين، يرافقه  سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والمسئولين المعنيين.
 
و قام المحافظ بزيارة مقارّ المديريات المختلفة والتقى العاملين، وشدّد على قيام المديريات بسرعة نقل أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللازمة لسير منظومة العمل دون عوائق، وقيام كل مديرية بتوفير وسائل انتقال للعاملين، وتوفير زي إضافي لكل موظف، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحضانة تيسيرًا على الأمهات العاملات هناك.
 
من ناحيةٍ أخرى، وجّه المحافظ باستكمال تأثيث نموذج المنزل البيئي وإنهاء أعمال اللاند سكيب، لافتًا لمراعاة نوعية الأشجار المنزرعة وزراعة أشجار مثمرة قدر الإمكان، كما أكّد على وضع لافتات واضحة على جانبي المدخل الرئيسي تحمل اسم (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد).
 
 
 

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