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محافظ المنوفية يتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:28 م
محافظ المنوفية يتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، ومدى جاهزية المدارس وكافة المرافق بالإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.
 
حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة  بإجمالي 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألفا و243 فصلا دراسيا لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولى، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسي.
 
ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ، ومتابعة إجراءات إستلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كافة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسى الجديد ، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقي المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.
 
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة  والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.

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