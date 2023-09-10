محافظة مطروح ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع إعصار دانيال وموجة تقلبات الطقس

مطروح – حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعدادات بجميع الجهات المعنية بالمحافظة، لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد مناطق غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الإثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، أقصي غرب الساحل الشمالي، مطروح والسلوم، غدا الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وضرورة قيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها، مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة، ومراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي حدث طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على أية شكاوى أو استغاثة عاجلة.

كما وجه محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات واجهزة مواجهة السيول، ومخرات السيول ومواقعها، وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها، سواء داخل المدن او خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسيير حركة المواطنين والسيارات ،بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها.

وحصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار، وتحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة.