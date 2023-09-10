مجموعة الصافى تحتفى بأوائل الثانوية العامة: نقدر العلم وواجبنا تكريم المتفوقين

مجموعة الصافي تكرم 36 طالب من أوائل الثانوية العامة وتقدم لهم الرعاية البالتينية بالتعاون

مع وزارة التربية والتعليم

ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة تهنئ الطالب على تفوقهم وتهديهم موبايل شاومي "صنع

في مصر"

مجموعة الصافي تمنح الطالب فرص تدريبية أثناء دراستهم الجامعية

الطالب: فخورين بالتكريم ونعدكم بمواصلة مشوار النجاح

استقبلت مجموعة الصافي وشركة شاومي اليوم الأحد 10 سبتمبر 36 طالب من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022 على مستوى الجمهورية بمقر المجموعة بالتجمع الخامس احتفا بهم وتتويجا لمجهوداتهم على مدار العام، حيث قدمت المجموعة الرعاية البلاتينية للطلاب، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وحضر الاحتفالية كل من السيدة ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، والسيد ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في افريقيا، والاستاذة فاطمة مازن، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية لمجموعه الصافي.

بدأت الفعالية باستقبال الطالب وتعريفهم بالمجموعة ومجالت عملها والشركات التابعة لها،وقد أعربت ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادتها البالغة لستقبال الطالب

المتفوقين بمقر المجموعة، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الصافي في دعم طلاب مصر وإتاحة العديد من الخدمات لهم في إطار التعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم بما يعكس اهتمام المجموعة بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ويعزز من ثقتهم بأنفسهم وينعكس بالإيجاب على رفعة وطننا وتقدمه.

وأضافت ريم صافي، أن تكريم الطالب يأتي في إطار استراتيجية دائمة تتبعها مجموعة الصافي في تقديم كافة إمكانياتها وإتاحة خدماتها لمجتمع الطالب، ويعكس مدى وحرص اهتمام

المجموعة برفع قدرات الطالب وتحفيزهم لمواصلة مشوار التفوق والنجاح، وأشارت ريم صافي في كلمتها أن شركات ومصانع المجموعة ستظل مفتوحة للطالب وذلك للتدريب بها خلال فترة دراستهم بالجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية الالزمة التي تمكنهم من ضمان الحصول على فرص عمل في المستقبل.

كما عبر السيد ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في افريقيا عن سعادته وفخره بالمشاركة بذلك الحفل وهنأ الطالب على تفوقهم ودعاهم للعمل ومواصلة الدراسة بكد وبلا تعب لمواصلة التفوق فى حياتهم الجامعية، موضحا أن طريق النجاح ما زال طويلا ويتطلب مزيدا من العمل والاجتهاد.

من ناحية أخرى، عبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال ومدى إعجابهم بأنشطة المجموعة وحرصها على تكريم الطالب المتفوقين ووجهوا الشكر لكافة القائمين على الحفل، كما دار حديث ودي بين الطالب ومسؤولي مجموعة الصافي استمع من خلاله الحضور إلى كافة آراء الطالب وأحالمهم وقدموا لهم النصائح المختلفة لضمان التفوق والريادة.

وفي نهاية الحفل قدمت الاستاذة ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، والسيد ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في افريقيا هدايا تذكارية للطالب المتفوقين وجهاز هاتف

محمول "صنع في مصر" مقدم من شركة شاومي تقديرا للمجهود الذي بذلوه، ثم انتهى الحفل بصوره تذكارية جامعة الطالب ومسؤولي مجموعة الصافي.

جدير بالذكر أن مجموعة الصافي تعد شريكا ومساهما قويًا في الاقتصاد المصري على مدار 38 عا ًما، حيث تعمل في عدة مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد من الخدمات في القطاعات المتنوعة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة، وشراكات استراتيجية، لتحمل اليوم المسئولية برؤية قومية كمساهم رئيسي في تنشيط وازدهار الاقتصاد المصري.