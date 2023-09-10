اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تحدث بصوت الدول النامية والأفريقية فى قمة G20

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:09 م
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تحدث بصوت الدول النامية والأفريقية فى قمة G20 المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة مجموعة العشرين بالهند عقدت في وقت دقيق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قادة دول العالم خلال القمة أشاروا إلى التحديات التي تواجه العالم والتي تصل إلى درجة الأزمات.
 
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، تحدث في كلمته عن جوهر المشكلات وضرورة إطلاق النظامي العالمي متعدد الأطراف وتقويته لخدمة جميع مصالح الدول، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يتحدث بصوت مصر فقط بل كان يتحدث عن شواغل الدول النامية والإفريقية، خاصة بعد ترأسها مؤتمر المناخ كوب 27.
 
وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي، كان من هذا المنطلق، والتأكيد على أهمية والضرورة الحيوية للنظر بجدية وعمق في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي والتي تحتاج إلى إصلاحات وتمويل، كما أن مصر تدفع في هذه التجربة بخطوات مملوسة، وأيضا ترأس مصر اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد والحديث عن ضرورة النظر في فجوتين مهمتين للدول الإفريقية وهما التمويل والمناخ.
 
وشدد على أن كلمة الرئيس السيسي، تطرقت إلى أهمية توفير المبالغ المطلوبة والاستثمارات والمساعادت في الشقين والتي تقدر بمئات المليارات الدولارات، ولا بد من إيجاد الحلول لهذه الأزمات من خلال عمليات التنمية.
 
وتابع أن أزمة أسعار الفائدة تضرب العالم وهو ما يسبب إضطرابا في هيكل التمويل العالمي، كذلك مشروعات التنمية وخاصة للدول الإفريقية، وهي أزمة تحت التهديد وتحتاج إلى ضرورة عاجلة، مع التأكيد أن العلاقة هي تنمية للجميع وليس مصلحة دولة على حساب دولة أخرى.
 
كما أكد أن القمة كان بها اهتمام كبير وهو ملف التغير المناخي والتعامل معه بجدية، وطرح العديد من الأفكار خاصة من الدولة المصرية منها ما تم طرحه في قمة شرم الشيخ كوب 27 بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتجنب الآثار السلبية للتغير المناخي.

احمد فهمى

متحدث الرئاسة

الرئيس السيسى

الدول النامية

قمة العشرين

قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

انطلاق قمة العشرين

انطلاق قمة G20

لقاءات الرئيس بقمة العشرين G20

انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

كلمة الرئيس بقمة العشرين

الرئيس السيسى في قمة العشرين

الرئيس يشارك في قمة العشرين G20

اليوم السابع بلس

موعد قمة العشرين 2023

انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة G20

قمة العشرين بنيودلهى

قمة G20 بنيودلهى

موعد قمة العشرين G20

ترتيب دول مجموعة العشرين 2023

قمة العشرين 2024

G20 الهند

بحث عن مجموعة العشرين PDF

شروط الانضمام إلى مجموعة العشرين

أهداف مجموعة العشرين

جدول قمة العشرين G20

رئاسة مجموعة العشرين

مقر مجموعة العشرين



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تعلن دعم صندوق المناخ الأخضر بمليارى دولار فى ختام قمة العشرين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:32 م

الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى على هامش انعقاد قمة العشرين (إنفوجراف)

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:52 ص

الرئيس البرازيلى: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة العشرين بالبرازيل العام المقبل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:50 ص

صلاح حليمة لـ إكسترا نيوز: قمة العشرين تتناول قضايا حيوية خاصة بقارة أفريقيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:00 ص

التليفزيون هذا المساء: أكرم القصاص: وجود الرئيس في قمة العشرين له انعكاس إيجابي على أفريقيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة