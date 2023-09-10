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مبادرة الكشف المبكر عن الأورام: نسبة سرطان الكبد ستقل خلال الفترة المقبلة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:02 م
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام: نسبة سرطان الكبد ستقل خلال الفترة المقبلة الدكتور نرفانا حسين
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة نرفانا حسين مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، إن من أهم اهتمامات الدولة الكشف عن الأورام بشكل مبكر، موضحة أن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية اختارت البدء بـ4 أورام وهم  سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا.
 
وأضافت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن أي مواطن يملأ الاستبيان طالما عمره يتخطى الـ18 سنة، وبناء على الاستبيان ضمن الفحص الدورى، والاستبيان يشمل كل الأسئلة المهمة التي تقدر تفدنا .
 
وأوضحت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، أن الأسئلة تدور حول عوامل الخطورة والأعراض وتاريخ وراثى وكل الأسئلة التي يمكن ن نكرى المواطن مستهدف للفحص الدوروى والكشف المبكر .
 
وقالت الدكتورة نرفانا حسين مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، المبادرة الرئاسية تتضمن الكشف المجانى، موضحة أن المبادرة تشمل الكشف المبكر وعلاج الأورام، وليس هدفنا الكشف المبكر ولكن أيضا العلاج المبكر من أجل الشفاء التام.
 
وأضافت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية،  أنه يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات والمراكز المتخصصة في الأورام ويتم علاجه فورا ، موضحة أنه حتى أمس كان هناك مليون و200 ألف استبيان .
 
ولفتت نرفانا حسين، أن أكثر أنواع السرطانات المنتشرة بمصر سرطان الكبد ولكن تم مواجهته من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي، ونسبة سرطان الكبد ستقل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك سرطان الثدي من أنواع السرطانات المنتشرة وتم مواجهتها من خلال مبادرة صحة المرأة.

 


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