لو عرفت فوائدها هتفضل تشربها وتستخدمها.. استشاري يوضح فوائد الخميرة

الخميرة تعد من الفطريات المهمة للجسم، والتى يتم وضعها واستخدمها فى صناعة الكثير من الأطعمة خاصة المخبوزات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز فوائدها وفقا لتصريح الدكتور محمد مجدى أخصائى التغذية فى القصر العيني.

أوضح مجدى أن الخميرة تحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم كفيتامين ب12 و اهم المعادن التى يحتاجها الجسم كالحديد و الزنك و المغنسيوم، فيمكنك تناولها للحصول على فوائدها عن طريق وضع معلقة منها فى كوب من الماء وتناولها فى الصباح على الريق، او تناولها فى كوب من الحليب وتناولها قبل النوم، أو وضع ملعقة منها فى أى كوب من العصير الطازج، فعند الاعتياد على هذا فأنت تحصل على فوائدها ومنها:

-تساعد فى علاج الانيميا وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الحديد.

-تحد من تساقط الشعر وتقوية وتعطيه الصحة والحيوية.

- تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم و تحد من ارتفاعه.

-تسكن الألم الناتجة عن التهاب الاعصاب.

- تهدى الاعصاب و تحد من الشعور بالتوتر و القلق.

-تناولها مع كوب من الحليب قبل النوم يساعدك على النوم بشكل جيد.

-تنظم نسبة السكر فى الدم و تحد من ارتفاعه، و لذلك ينصح بتناوله لمن يعانى من مرض السكر، و ذلك لان تناولها ينتج الانسولين من غدة البنكرياس، و هذا يعنى أنها تخلصك منه.

-تقوى الجهاز المناعى فى الجسم.

-تحد من الاصابة بالسرطان.

-تحد من ألم مرضى النقرس، وتساعد على علاجه.

-تعطى البشرة النعومة والحيوية والنضارة، و تقلق ظهور دهون البشرة.

-تساعد فى التخلص من الوزن الزائد عن طريق تناولها قبل الطعام.

- تحد من الاصابة بأمراض القلب و خاصة انسداد الشرايين .

-تساعد على نشاط الجسم و الدورة الدموية.

-تخلصك من الارق و الاكتئاب.

-تناولها يؤخر ظهور علامات تقدم العمر على بشرتك مثل التجاعيد و الشيب فى الشعر.

-تحافظ على صحة اعصابك و ذلك يرجع إلى احتوائها على فيتامين ب، الذى يقوى ايضا العظام فيحد من التعرض للإصابة بهشاشة العظام.