كولومبيا تعلن عن استثمار 100 مليار بيزو لوقف إزالة الغابات فى الأمازون

فاطمة شوقى

أعلنت كولومبيا عن استثمار الحكومة 100 مليار بيزو لوقف زحف إزالة الغابات فى الأمازون، وذلك فى محاولة جديد لإنقاذ رئة الأرض من التدهور، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، وهى أول وزيرة فلسطينية تصل لهذا المنصب فى كولومبيا، أعلنت خلال جولة قامت بها عبر الإدارات التى تشكل الأمازون أن الحكومة قررت استثمار 100 مليون بيزو لوقف إزالة الغابات فى الأمازون.

وانخفضت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 66٪ في أغسطس ووصلت إلى الحد الأدنى منذ عام 2018

وسيتم استثمار هذه الموارد لصالح ما يقرب من 6000 أسرة في مقاطعات بوتومايو وكاكويتا وجوافياري وميتا، والتي تضم 11 مركزًا لتنمية الغابات والتنوع البيولوجي.

وكانت بوتومايو، المحطة الأولى للوزيرة، واحدة من أكثر المقاطعات التي تم إزالة الغابات فيها تاريخيًا وستتلقى استثمارًا أوليًا يزيد عن 11000 مليون بيزو.

وقالj الوزيرة: "لقد بدأنا ببعض نواة تنمية الغابات في عمليات اتفاقيات مكافحة إزالة الغابات التي عقدناها في جميع أنحاء منطقة الأمازون، والآن حصلوا على دفعة مهمة للغاية، بموارد ملموسة للغاية".

في عام 2022، ستنخفض إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 36.4%. وعلى وجه التحديد، انخفض في بوتومايو بنسبة 15%، مما أدى إلى توقف تدمير 1968 هكتارًا من الغابات.

وأضافت الوزيرة "يتضمن هذا عوامل مثل عمليات عمل السلام الشامل، ولكن أيضًا بداية عملية الحكم واتفاقيات عدم إزالة الغابات مع المجتمعات المحلية"، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة في نقاط إزالة الغابات التي يأملون في تحويلها إلى مراكز لتنمية الغابات.

وأوضحت أن هناك 600 مليار بيزو سنويًا لمنطقة الأمازون، وهي الحصة الأولى فقط التي تسمح للنظام البيئي الوطني بجذب المزيد من الموارد. إنها المرة الأولى من ميزانية عامة وطنية ويجب علينا معالجة فترات الصلاحية المستقبلية بحيث تكون قال الوزير: "التزام الدولة لمدة 20 عامًا".

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة احتواء إزالة الغابات والتي، وفقًا للحكومة، أدت إلى انخفاض بنسبة 76٪ في إزالة الغابات في الربع الأول من عام 2023.