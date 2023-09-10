"كهرباء القناة": مهلة أسبوعين للمنشآت السياحية بشرم الشيخ لسداد المديونيات

جنوب سيناء – السيد فلاح

قال سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه اتفق مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع مطول حضره رؤساء المدن ومستشاري المحافظ وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء، مستثمري شرم الشيخ، علي منح كافة المنشآت السياحية في جنوب سيناء أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء ودفع المستحقات المتأخرة وإلا سوف تتخذ الشركة إجراءاتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

وأضاف "أبو وردة"، أنه قدم خلال الاجتماع شرح كافي ووافي عما تقوم به الشركة من تنفيذ مشروعات قومية في محافظة جنوب سيناء وكذلك تدعيمات لكافة شبكات مدن جنوب سيناء وكذلك خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع والمواطنين في المحافظة وكذلك مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين وكذلك خطط الشركة للانتهاء من التجمعات التنموية بالمحافظة، كذلك إنشاء مراكز خدمة عملاء علي أحدث مستوي عالمي علي غرار مركز خدمه عملاء شرم الشيخ ثم أعقب ذلك اجتماع موسع حضره مستثمري شرم الشيخ وذلك لوضع حلول قابلة للتنفيذ لمديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ.

وتابع، إن الشركة قدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من أجل المساهمة في تعافي قطاع السياحة من سنة 2011 ثم حادث الطائرة الروسية ثم جائحة كورونا، مؤكدًا أن الشركة رغم الظروف الاقتصادية العالمية التزمت بكافة قرارات مجلس الوزراء واليوم وبعد أن تعافي قطاع السياحة جاء الدور على هذا القطاع للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة المصرية وحتي الشركة توفي الشركة بالتزاماتها ورغم ذلك الشركة تقدم كافة التيسيرات لتقسيط هذه المديونية.

وأشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بما قدمته شركة القناه لتوزيع الكهرباء من تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لهذه المديونيات التي لها سنوات وأصبحت قيمة الجنيه أقل الآن من قيمته في السابق مؤكدًا أنه وجب على أصحاب المنشآت السياحية التقدم فورًا لدفع وتقسيط المديونية وأنه لا حجة لأحد في عدم السداد بعد أن أصبحت المدينة وكافة المنشآت السياحية بها كامل الإشغالات ولا يوجد مكان فاضي بكافة فنادق المدينة وتم إعطاء مهله تبدء من غدًا ولمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناه لتوزيع الكهرباء وإلا سوف تتخذ الشركة إجراءاتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر وللمهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء لتعاونه الدائم والمستمر مع محافظة جنوب سيناء، وكان له أثره الكبير في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة.

وأجرى سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء بالإضافة إلي منطقة دهب الهندسية، وبدأ جولته بتفقد موزع تكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء وهو مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان ثم تفقد بعد ذلك إنشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع.

وطالب رئيس الشركة خلال زيارته بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط، كما طالب بتنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية على أن يتم تجهيز الأعمدة على الأرض قبل زراعتها والبدء فورًا في شد أسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، مؤكدًا ضرورة وضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد.

وتفقد اليوم سامي أبو وردة، هندسة كهرباء دهب ومنفذ طابا البرى، واستمع إلي شرح عن أحمال مدينة دهب والحمل الأقصى الذي وصلت إليه، بعد أن سجلت لأول مرة 24 ميجاوات.

واطلع على الأحمال المستقبلية نظرًا لزيادة الطلب على الطاقة بالمدينة وكذلك اطلع علي المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بالمدينة، حيث تقرر منذ شهر تدعيم المدينة بمغذيين جديدين بطول 6 كيلو متر كابلات 1/400 وذلك لمجابهة الأحمال المستقبلية بالمدينة وتم فرد الكابلات من محطة محولات دهب إلي موزع هندسة كهرباء دهب وسوف يتم إطلاق التيار خلال هذا الأسبوع وذلك في ظل التطوير الكبير الذي يتم لكافة شبكات وقطاعات الشركة المختلفة.

وقرر أبو وردة إعادة تأهيل هندسة دهب وإنشاء مركز خدمة عملاء على أحدث المواصفات الفنية والعالمية كما شدد علي ضرورة أن تكون مهمة الشبكة مطابقة للهوية البصرية كما شدد علي ضرورة حسن واستقبال المواطنين وأنها كافة الإجراءات لهم في زمن قياسي وضرورة التعاون التام مع مجالس المدن والجهات المعنية وكافة الجهات الحكومية .

وتفقد أبو وردة نقاط توصيل الكاميرات بمنطقة طابا، والجاري العمل بها، كما كلف قطاع كهرباء جنوب بالبدء فورًا في الدراسات الفنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمنطقة الصناعية بمدينة نويبع.

وقرر تكليف قطاع المشروعات بإعادة تأهيل كافة ممتلكات الشركة لتليق بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والعاملين بها كما اطلع علي سجلات الأعطال والصيانة والتحصيل والمشتركين الجدد والمنصة وسجلات فحص العدادات ثم توجه بعد ذلك إلى هندسة كهرباء طابا واطلع علي أحمال المدينة وأقصى حمل وصلت إليه ونظرًا لان مدينة طابا تغذي من مصدر واحد مما يؤثر على المدينة في حالة إجراء الصيانات أو السيول أو أي أعطال أخري، وقرر البدء فورًا في عمل تغذيه بديلة ليكون هناك مصدرين مختلفين لتغذية المدينة نظرًا لأهمية الاستراتيجية لمنطقة طابا كذلك طالب بالبدء فورًا في عمل التوسعات اللازمة بعد دراسة الأحمال المستقبلية لهذا المنطقة المهمة لتستوعب وتلبي كافة القدرات الكهربائية المستقبلية كذلك اطمئن علي الأحمال والقدرات الكهربائية بمنفذ طابا البري كما تفقد نقط توصيل الكاميرات بمنطقة طابا والجاري العمل بها كما قام بزيارة لمحطة محولات طابا وكلف قطاع كهرباء جنوب بالبدء فورًا في عمل الدراسات الفنية الأزمة لتوصيل الكهرباء للمنطقة الصناعية بمدينة نويبع.

ورافق رئيس شركة كهرباء القناة خلال الجولة عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ونائب رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وعلي خلاف، عضو مجلس إدارة الشركة.



رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يلقتي محافظ جنوب سيناء



رئيس القناة لتوزيع الكهرباء



محافظ جنوب سيناء

جانب من اللقاء



رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يلقتي محافظ جنوب سيناء (5)