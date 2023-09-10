اليوم السابع
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فودافون تعلن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية بين مصر والمغرب مجانا لمدة ثلاثة أيام

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:33 ص
فودافون تعلن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية بين مصر والمغرب مجانا لمدة ثلاثة أيام فودافون
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلي المغرب ولمدة ثلاثة أيام بدأ من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر لمساعدة عملائها في التواصل والاطمئنان على ذويهم. 
 
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب، إلى ألف و37 قتيلاً على الأقل، حسبما نقلت وزارة الداخلية المغربية.
 
وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.
 
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز وسط البلاد.
 
 

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