"فتاة" كلمة السر في جريمة قتل أوسيم.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال فتاة في حادث مقتل شخص بمنطقة أوسيم، وذكرت أنها تعرضت للمضايقة على يد شاب، فأبلغت والدها الذي نشبت بينه وبين الشخص مشادة كلامية، وتطور الامر لمشاجرة، تدخل خلالها آخرين لمناصرة والدها والشخص الذي تشاجر معه، مما أسفر عن مقتل أحد أطرافها نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وذكر أنه تدخل لمناصرة أحد ذويه، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه بمطواة، مما أدى إلى إصابته التي أدت لمقتله.

واستمع رجال المباحث لأقوال باقي المتهمين، بالإضافة إلى أقوال شهود عيان، وأفراد من أسرة المجني عليه، حيث أكدوا صحة التحريات، ووجهوا اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.