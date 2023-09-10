عين الجمل كنز من الفوائد لصحتك.. استشارى توضح أهميتها لجسمك

كتبت فاطمة ياسر

"عين الجمل" أو "الجوز" من المكسرات المهمة والمميزة التي يُنصح بتناولها بشكل مستمر لتنشيط المخ وخلاياه، وهناك العديد من الفوائد أوضحتها الدكتورة ريهام العسالي استشارية التغذية في قصر العيني.

أشارت استشارية التغذية، أن عين الجمل يحتوي على عناصر غذائية مهمة، كالكالسيوم والمغنسيوم وفيتامين "هـ" و"ب"، والأوميجا 3، وهذا يجعله يتربع على عرش الفوائد والكنز الذي يقدمه للجسم، ومنها:

-للحصول على جسم رشيق ومشدود تناول حبات من عين الجمل قبل كل وجبة رئيسية.

-ينشط خلايا المخ، ويقوي ذاكرتك.

-تناوله باستمرار يقلل فرص إصابتك بالاكتئاب.

-تنظيم نسبة الكولسترول بالدم.

-يقلل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية.

-يحد من الإصابة بالأزمات القلبية.

-يقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

-يقوي الجهاز المناعي ويحد من الإصابة بأمراضه.

-يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

-يحد من تساقط الشعر ويعمل على تقويته.

-لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين فتناوله يعمل علي تنقية البشرة وجعلها نضرة بشكل كبير، ويؤخر ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد.

-يعد غذاء قويا وجيدا جدا للرجل، فتناوله قبل القيام بالعلاقة الجنسية يساهم في الانتصاب لوقت طويل، لأنه يساعد في زيادة نسبة هرمون "التيستيرون".