ضبط سارق المجوهرات من المنازل بالقاهرة بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيون) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن (مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه) كما أرشد عن (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

واسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزته (هاتفى محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمواجهته إعترف بسرقتهما "بأسلوب المغافلة" وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة حال ركنها بدائرة القسم محل سكنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضاف بقيامه ببيع السيارة لعميليه سيئا النية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة وإعترفا بعلمهما بأن السيارة المشار إليها من متحصلات واقعه سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق