ضبط المتهم بقتل مواطن فى القليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الدخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مصاب بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وبينمالك جراج حال تواجدهما بجراج ملك الأخير كائن بدائرة القسم، لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.