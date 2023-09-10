صعوبة تكوين الأطفال صداقات بالمدارس تشير إلى إصابتهم بالوسواس القهرى

كتبت رانيا عامر

الوسواس القهري يمكن أن يعطل الأداء اليومي للطفل، في بعض الأحيان تظهر أعراض الوسواس القهري أيضًا لدى الأطفال في المدرسة ، مثل النهوض والجلوس بشكل متكرر على مقعد المدرسة ، بالإضافة الى لمس شيء ما عدة مرات إلى تجنب الآخرين من زملائهم ، وسيكشف التقرير التالى عدة علامات دالة على إصابة الطفل بمرض الوسواس القهرى . وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

اضطراب الوسواس القهري يؤثر على الأشخاص في أي عمر، ولكن في سن 8-12 سنة، الاكثر انتشارًا عند الأطفال ويظهر ذلك أثناء تواجدهم بالمدارس ويتمثل في حالات الشعور بالخجل أو الاحراج المفرط .

علامات الوسواس القهرى لدى الأطفال:

. أن الأطفال الذين يعانون من الوسواس القهري غالبا ما يكون الوسواس القهري أكثر عرضة للإصابة بحالات مرضية مصاحبة مثل اضطرابات التشنج اللاإرادي واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات القلق .

. أن لمس نفس الشيء لعدد معين من المرات يعد أيضا علامة على الوسواس القهري لدى الأطفال

. يعد تجنب الطلاب الآخرين ومواجهة صعوبة في تكوين صداقات في المدرسة والابتعاد عن المعلمين علامة كلاسيكية على الوسواس القهري.

يتجنب الأطفال المصابون بالوسواس القهري أيضا الحمام في المدرسة لأنهم يشعرون بأنه مكان سئ.