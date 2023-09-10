صحيفة: نقل 40 سجينا بعد فرار دانيال خليفة من سجن بلندن واستمرار التحقيقات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إنه تم نقل حوالي 40 سجينًا من سجن واندسوورث فى جنوب غرب لندن في أعقاب هروب المشتبه به الإرهابي دانيال خليفة من السجن وفراره لـ4 أيام قبل أن تتمكن الشرطة فى إلقاء القبض عليه مرة أخرى.

وكشف وزير العدل أليكس تشالك أن الإجراء تم اتخاذه "بدافع الحذر الشديد" وسط تحقيق في كيفية تمكن خليفة من الهروب من السجن.

ولا يزال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا رهن الاحتجاز لدى الشرطة بعد أن تم اعتقاله في جزء آخر من العاصمة أمس بعد أربعة أيام من الفرار.

وقد أدى هروبه إلى تدقيق مكثف في السجون القديمة في بريطانيا، بما في ذلك تساؤلات حول سبب احتجاز خليفة في سجن من الفئة ب بدلاً من سجن من الفئة أ.

وقال تشالك إن النتائج الأولية لتحقيقاته في قضية سجن إتش إم بي واندسوورث وجدت أن "البروتوكولات" الصحيحة كانت مطبقة أثناء هروب خليفة.

لكنه اعترف بأنه لا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان قد تم اتباع هذه البروتوكولات بدقة.

ويُعتقد أن خليفة كان يرتدي زي طباخ، واستخدم رباطًا للتشبث بالجانب السفلي من سيارة توصيل الطعام التي غادرت إتش إم بي واندسوورث في 6 سبتمبر.

وقال تشالك لشبكة سكاي نيوز: "من باب الحذر الشديد، تم نقل بعض السجناء - بعض المحتجزين احتياطيا . لقد ذهبت عناصر إضافية بالطبع إلى واندسوورث، لذلك هناك دعم إضافي للحاكم، وهو حاكم سابق يتمتع بخبرة خاصة في مجال الأمن. ولكن أيضًا، من باب الحذر الشديد، تم نقل حوالي 40 سجينًا بينما نصل إلى حقيقة ما حدث في واندسوورث".

وأكد "هذا إجراء احترازي معقول."

وفي معرض مناقشة النتائج الأولية للمراجعة التي أمر بها في أعقاب هروب خليفة، كشف تشالك أن التحقيق بحث فيما إذا كانت هناك بروتوكولات معمول بها فيما يتعلق بتفريغ الطعام من الشاحنة وتفتيش مركبة التوصيل.

وقال: "كانت تلك البروتوكولات موجودة، النقطة الأولى. والنقطة الثانية، كان موظفو الأمن المعنيون موجودين أيضًا. ومن الواضح أن ما لم نحدده بعد هو ما إذا كان قد تم اتباع هذه البروتوكولات أم لا."

وقال وزير العدل إنه سيحدد الاختصاصات "الأسبوع المقبل" للتحقيق المستقل المنفصل للتأكد من أن الاستنتاجات "ثابتة للغاية".

اعترف تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، بأن السجن كان "معطوبا" بطريقة مماثلة لـ "معظم السجون المحلية الفيكتورية داخل المدن".

وقال لبي بي سي: " الأمر يتعلق بوجود عدد كافٍ من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة. كما يتعلق الأمر بمستوى الاكتظاظ الذي لديك. "

وقال النائب السابق لحزب المحافظين، روري ستيوارت، ووزير السجون السابق، إن خليفة من المؤكد أنه حصل على نوع من "التواطؤ والدعم" لمساعدته على الهروب.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "في هذه الحالة بالذات، يبدو واضحا أنه إذا كان لديه حزام تحت هذه السيارة، فهذا نوع من التواطؤ والدعم".

وأضاف "لكن من الواضح أيضًا أنهم قضوا، لا أعرف، نصف ساعة أو 45 دقيقة قبل أن يلاحظوا رحيله من المطبخ، ولا ينبغي أن يكون في المطبخ في المقام الأول".

وكان خليفة ينتظر المحاكمة بعد مزاعم بزرع قنبلة مزيفة في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وجمع معلومات قد تكون مفيدة للإرهابيين أو أعداء المملكة المتحدة.