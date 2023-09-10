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رسوم التحاق الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:00 ص
رسوم التحاق الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التحاق الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات)، موضحة أنه يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المحددة.
 
وشددت الوزارة على أنه تقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.
 
 

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

بدء الدراسة بفصول الخدمات بالعام الجديد

رسوم التحاق الطالب الوافد بالمدارس الرسمية 2024

اليوم السابع

عودة المدارس



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