رسالة مزارعي دمياط فى عيدهم الـ 71: تبطين الترع إنجاز تاريخي غير حياتنا

دمياط - هيثم مراد

يستقبل المزارعين فى عيد الفلاح عيدهم الـ 71 وسط فرحة كبيرة، بكل ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على تطوير الزراعة بشكل مباشر، ويقدم "اليوم السابع" لقاء مع عدد من مزارعي دمياط لنرصد احتفالاتهم بعيد الفلاح.

" الخير السنة دي كتير وزراعة القطن مبشرة" بهذه العبارة بدأ صديق فتيح أحد مزارعين محافظة دمياط حديثه لليوم السابع، ليستكمل الحديث قائلا: "في عيدنا الـ 71 قدرنا نوفر لمصر محصول قطن ناجح، هذا العام سيكون محصول القطن هديتنا لمصر والمصريين".

وأضاف مزارع دمياط قائلا: " الدولة قدمت لنا اهتمام كبير ساعد في تطوير الزراعة بشكل عام، مشروعات حياة كريمة كان لها الفضل في تغير حياة الفلاح للأفضل وهذا ساهم في تطوير الإنتاج".

وأوضح قائلا: " تبطين الترع واحدا من أنجح المشروعات التي شهدها الفلاح خلال السنوات الأخيرة، رفع هذا المشروع معاناة كبيرة عند المزارعين" واستكمل قائلا: "في الماضي كنا نعاني أثناء الري وهذا كان يؤثر كثيرا على إنتاجنا وعلى المحصول ولكن كل شئ تغير إلي الأفضل بعد مشروع التبطين".

واختتم مزارع دمياط حديثه قائلا: "علينا جميعا أن نري ما وصلنا اليه من إنجازات، الدولة ساهمت في تطوير الفلاح وزراعته، والآن دورنا في تقديم الأفضل دائما، سيكون هذا العام موسم ناجح افضل من سابقيه بفضل ما قدمته الدولة من دعم لنا".