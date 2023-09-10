رحلات سياحية توعوية لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمختلف المحافظات المصرية

كتب محمد أسعد

تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من الرحلات التوعية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات بما يساهم في إثراء معرفة المواطنين بتاريخ وحضارة بلدهم.

كما تنظم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات سلسلة رحلات وندوات سياحية توعوية لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى سكان المناطق بديلة العشوائيات وتعريفهم بأهمية السياحة من خلال زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2023.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 وحرص الدولة على تأهيل سكان المناطق بديلة العشوائيات لتنشئة جيل جديد يعي بأهمية السياحة وتعريفهم بالمقاصد السياحية ببلدهم وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية ومنتجات وأنشطة سياحية، وبدور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وكوسيلة لتحقيق التقارب بين الشعوب.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن تنظيم هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي لدى سكان المناطق البديلة للعشوائيات وضرورة إدماجهم في الحياة الثقافية وتعريفهم بما تزخر به بلدهم من آثار عريقة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لديهم، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك تم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية لوضع برنامج متكامل من خلال لجنة الوعي والثقافة المشكلة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي التي تقود تنفذ مشروع تطوير سكان المناطق بديلة العشوائيات، والمشاركة في غرس مفاهيم الوعي السياحي والأثري لدى سكان هذه المناطق من خلال قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم الرحلات والندوات التوعوية والتثقيفية والسياحية لتعريفهم ببلدهم وأهم الأماكن السياحية والأثرية بها.

كما أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن إطلاق هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء معارف وتجارب المواطنين بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية وترسيخ الأماكن السياحية والأثرية في أذهانهم بالإضافة إلى ربطهم بالموروث الثقافي والحضاري لبلدهم.

وأضافت أنه هذه الرحلات بدأت بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وفي سياق متصل، نظمت الهيئة بالتنسيق مع جمعية المبرات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برنامجاً سياحياً لعدد من أعضاء الجمعية من كبار السن لزيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على ما تذخر به معالم سياحية وأثرية.

كما نظمت الهيئة برنامجاً سياحياً لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).

وجاء تنظيم هذا البرنامج السياحي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية ولاسيما الشباب الذين يعتبرون نواة المستقبل وبناة الوطن، وتشجيعاً وتكريماً لهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد واجتهاد.

وتضمن البرنامج زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية على أحد البواخر السياحية للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية لهم.