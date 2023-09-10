رابطة العالم الإسلامي تعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للمملكة المغربية حكومةً وشعبًا، في الضحايا والمصابين جرّاء الزلزال الذي شهدته البلاد.

وقال معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الزلزال المفجع الذي تعرَّض له الأشقَّاء في المغرب، وآلمَنَا ما نجَم عنه من خسائرَ جسيمةٍ ولا سيما في الأرواح".

وأعرب معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامّ مع المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وشعبه العزيز من كل سوءٍ ومكروهٍ.