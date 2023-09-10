رئيس هيئة الرعاية الصحية: استثمارات سنغافورة بمصر كبيرة في مختلف المجالات

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة لدى القاهرة، والسيد جيرمي لو، السكرتير الأول في السفارة، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية.

وناقش اللقاء، تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر وسنغافورة في قطاع الرعاية الصحية، وتم التركيز خلال اللقاء على بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، وتدريب الكوادر البشرية من مقدمي الخدمة الصحية، وناقش اللقاء أيضًا فرص تبادل الزيارات بين الاستشاريين والكوادر الصحية لتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال نظم إدارة وتشغيل وتقديم الخدمات والرعاية الطبية المتطورة بالمنشآت الصحية.

وبحث اللقاء، فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، وآليات تشجيع السياحة العلاجية بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من نماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في سنغافورة كأحد النماذج الدولية الناجحة.

وأكد الدكتور الدكتور السبكي، أهمية هذا اللقاء متابعًا نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار، مؤكدًا أن ما يحدث بملف الاستثمار في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غير مسبوق.

وأشار، إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية الراغبة في الاستثمار الصحي بما يتيحه التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز فرص تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع سنغافورة لتعزيز التطوير والإبتكار في الرعاية الصحية، وعمل توأمة لتبادل الخبرات الطبية والعلمية مع المستشفيات الرائدة في القطاع الطبي بسنغافورة، لافتًا إلى أن التعاون في مجال الحلول الطبية المبتكرة محورًا هامًا لتعزيز القدرات الصحية.

وتابع: أن استثمارات سنغافورة في مصر كبيرة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستثمار في مجال الرعاية الصحية الفترة القادمة، ولافتًا إلى امتلاك هيئة الرعاية الصحية منشآت صحية معتمدة دوليًا تقدم خدمات طبية عالية الجودة، وتؤهلها لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال السياحة العلاجية.

ومن جانبه، أعرب السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، بالتقدم الكبير الذي شهدته مصر في مجال الرعاية الصحية، وأكد استعداد سنغافورة للمساهمة في هذا التطور وتعزيز التعاون الصحي مع مصر، كما أعرب عن استعداد سنغافورة لتبادل ونقل الخبرات في مجالات مثل تطوير التكنولوجيا الصحية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل المعرفة في أنظمة البحوث العملية والسياحة العلاجية، كما أشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للملف الصحي، مما جعل مصر وجهة عالمية للرعاية الطبية والسياحة العلاجية والإستثمارات الصحية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور السبكي، الدعوة للسيد دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى القاهرة، لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك للإطلاع على مدى التقدم والتطور التكنولوجي بالمنشآت الصحية، والمراكز المتميزة للعلاج، كما وجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الدولي القادم للسياحة الصحية والعلاجية، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد السفير دومينيك جوه، ترحيبه بالدعوتين، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في مجالات الرعاية الصحية بين البلدين.