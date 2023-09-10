رئيس جامعة بني سويف: عقد الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 129 بنهاية سبتمبر

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم محمد مدير مركز اللغات وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور منصور عدة موضوعات منها تحديد تاريخ انعقاد الاختبار الأكاديمي رقم 129، بنهاية شهر سبتمبر الجاري بناءً على تسجيل عدد المشاركين في الاختبار على أن يعقد بكلية الطب.

كما استعرض رئيس الجامعة ما تم إنجازه بالمركز خلال الفترة الماضية، ومنها عقد الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 128، بعدد متقدمين 150 ممتحناً، وتم عمل 30 وثيقة ترجمة من مجموعة اللغات المختلفة في شهر أغسطس الماضي، وجاري حجز دورة اللغة الفرنسية بكلية الطب، ودورة اليوم الواحد لتدريب الممتحنين للإختبار الجامعي رقم 129، ودورة " مدخل لتعلم اللغة الألمانية للطلاب الملتحقين بأقسام اللغة الإنجليزية والألمانية، والفرنسية بكلية الآداب وكذلك الطلاب الملتحقين بقسم اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والصينية بكلية الألسن، والطلاب الملتحقين ببرامج الترجمة التحريرية أو التخصصية في اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وأقسام اللغات بكلية التربية للطلاب الذين يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كلغة أجنبية.