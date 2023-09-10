رئيس جامعة بنى سويف يكرم الفائزين بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق من طلاب كلية العلوم بعد حصولهم على المركز الثانى فى مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال ، والتى نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العإلى والعديد من الهيئات والمؤسسات.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب ألفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على خروج تلك الأفكار البحثية للواقع، تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا ألفضاء ومنسق مسابقة رإلى مصر لريادة الأعمال بالجامعة، مؤكدا على توفير الدعم الدائم لتلك ألفرق المشاركة بالمسابقة لأنها من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمصر والتى تستهدف تنمية مهارات الطلاب ألفكرية ونشر الوعى بينهم عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبات متخصصة فى مجال ريادة الأعمال استعدادًا للتقدم للمسابقة النهائية.

وأكد الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم، أن فريق الكلية ألفائز بالمركز الثانى وهم الطلاب كيرلس ممدوح، أحمد الحميلي، آية طلعت ، فاطمة عبد الوإلى فى المسار العام وكانت فكرته عن "الهيدروجين الأخضر" حيث تنأول كيفية إنتاج الهيدروجين الحيوى من الطحالب والبكتيريا واستخدامه كمصدر للطاقة على المستوى التجارى وحصل ألفريق على مكافأة مالية من الأكاديمية قدرها 30 ألف جنيه وكان المشروع تحت إشراف الدكتورة علا حمودة أستإذ النبات والميكروبيولوجى والدكتور وائل أحمد فتحى المدرس المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي.