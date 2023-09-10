اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في مساهمة الصين بدور إيجابي لتحقيق السلام بأوكرانيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:15 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في مساهمة الصين بدور إيجابي لتحقيق السلام بأوكرانيا اورسولا فون دير لاين
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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أملها أن تلعب الصين دورا إيجابيا في تحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا.
 
وقالت فون دير لاين - عقب اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن دول الاتحاد الأوروبي تأمل في أن تتمكن الصين من لعب دور إيجابي في تسوية النزاع في أوكرانيا.
 
وكان المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، قد صرح سابقا بأنه على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع.

المفوضية الأوروبية

اورسولا فون دير لاين

اوكرانيا

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