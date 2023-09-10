رئيسا جامعتى بنها والمنوفية يشاركان فى أسبوع شباب الجامعات الـ13 بحلوان

كتب محمد فتحي - إبراهيم سالم

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة - حلم وطن"، والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب.

ويشارك فى فعاليات الأسبوع طلاب 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا، بواقع 3500 طالبا وطالبة، وتستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري.

والتقى الدكتور ناصر الجيزاوي، على هامش الفعاليات، بوفد الجامعة المشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبد الله القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب، وحث الطلاب على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة بنها فى فعاليات ومسابقات الأسبوع، كما طالبهم بزيادة التفاعل والتعارف مع طلاب الجامعات الأخرى وتحقيق أكبر استفادة من المشاركة.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة بنها، على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في هذا التجمع الطلابي الكبير والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات بوفد يضم 130 طالبا وطالبة ومشرفين ينافسون على المراكز الأولى في جميع المسابقات المختلفة، مؤكدا علي أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.

فى سياق متصل، شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مساء أمس حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذى تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 وحتى 14سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، ويقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر حفل الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، حيث يشهد الأسبوع مشاركة ٤٥ جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية مثل الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.