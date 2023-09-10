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خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث رمسيس"

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث رمسيس" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 
 
 
 

أحداث رمسيس

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