حبس موظف سرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى وألقاها فى القمامة

كتب: أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية القبض عليه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها في الدقي، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإجراء التحريات تبين للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية عامل عثر على النقود، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.