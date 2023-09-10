تعليم كفر الشيخ: تدريب معلمى الفرنسية بالمرحلة الإعدادية على تنمية مهارات اللغة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موقع تدريب معلمي اللغة الفرنسية على تدريس مهارات اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية في ضوء مشتملات الدليل الإرشادي لمعلمي المرحلة الإعدادية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور كل من محمود العطافي موجه عام اللغة الفرنسية ومدربي اللغة الفرنسية، وذلك بقاعة التدريبات بمدرسة الإعدادية بنات القديمه، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الاهتمام بمهارات اللغة الفرنسية اهتمام بفكرِ الطَّالب، ومهاراته في اكتساب اللغة الفرنسية، وذلك التدريب جاء في ضوء حرص الوزارة علي تنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية ،بناءا علي تدريب نظمه خبراء اللغة الفرنسية الاجانب في قطاع طنطا الاسبوع الماضى.