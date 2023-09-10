تطوير شبكات كهرباء ورفع كفاءة مهمات إنارة بالجيزة ضمن الخطة الاستثمارية

كتبت – مرام محمد

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة ، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الخطة الاستثمارية الجديدة سوف تشهد تطوير شبكات كهرباء بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة مهمات إنارة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، مؤكدا تنفيذ خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجة ماسة للتطوير.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.