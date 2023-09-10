بايدن يغادر نيودلهى متوجها إلى فيتنام عقب مشاركته فى قمة مجموعة العشرين

وزار الرئيس بايدن وزعماء مجموعة دول العشرين صباح اليوم النصب التذكاري للمهاتما غاندى لوضع أكاليل الزهور، كما أشاد الرئيس بايدن بنتائج قمة مجموعة العشرين بنيودلهى قائلا " أنه في الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات صدمات التغيرات المناخية والهشاشة والنزاعات أثبتت قمة نيودلهى أن مجموعة العشرين يمكنها المساهمة في إيجاد حلول لكافة القضايا الدولية الملحة ".

وتعهد الرئيس بايدن خلال اجتماعه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى أمس بتعميق وتنويع الشراكة الدفاعية بين البلدين .

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان مؤخرا أن بايدن سيبحث مع المسؤولين في فيتنام فرص تعميق نمو الاقتصاد الفيتنامي المدفوع بالإبداع والتكنولوجيا، وتوطيد علاقات الشعبين الأميركي والفيتنامي عبر التبادل العلمي وبرامج تنمية قوة العمل، ومكافحة التغير المناخي.

وتضم مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي : الأرجنتين ، واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي .

وتأسست مجموعة العشرين بناء على مبادرة من مجموعة السبع الصناعية ، بهدف جمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول ذات الاقتصاديات الناشئة كالصين والبرازيل والهند ، لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي وتعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، خصوصا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي، ويلتقي زعماء دول مجموعة العشرين سنوياً، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام.