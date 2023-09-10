انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقًا بمياه الرياح التوفيقى بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة عامل في العقد الخامس من العمر لقي مصرعه غرقًا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية المنيرة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب التحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثه وتبين أنها للمدعو "هاني م أ"، 50 سنة، عامل، مقيم دار السلام بالقاهرة، وكشفت التحريات عن أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتغيب عن المنزل منذ حوالي 3 أيام ولم يتم العثور عليه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.