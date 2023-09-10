الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم مساعدات للمغرب فى أعقاب الزلزال

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لتقديم مساعدات كبيرة للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع بالقرب من مدنية "مراكش" وأسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.



وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - "لدينا فرق بحث وإنقاذ جاهزة للانتشار يمكنها المساعدة ليس فقط في هذا النشاط، ولكن أيضا في الجهود الطبية وغيرها من أشكال المساعدة المختلفة".



وأضاف فاينر "نحن مستعدون أيضا لتقديم التمويل اللازم في الوقت المناسب لمساعدة المغاربة على التعافي والتعامل مع هذه المأساة المروعة التي حلت بهم".

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس (السبت) أن إدارته على اتصال بمسئولين في المغرب.



وقال بايدن "إننا نعمل على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".

وفي سياق متصل ، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ، أن الوكالة على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة للمملكة المغربية للتخفيف من آثار الزلزال المدمر .



وقالت باور ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الوكالة على اتصال وثيق بالمسؤولين في المغرب ، مشيرة إلي استعدادها لتقديم الدعم في حال طلب منها ذلك .



وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) ، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا، والمصابين إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.