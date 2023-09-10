النمسا تحبط عملية تهريب بشر وهروب 4 مهربين

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تمكنت قوات الشرطة في ولاية النمسا العليا من إجهاض عملية نقل مهربين لعدد من اللاجئين.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان لها - أن مجموعة من وحدة الطوارئ لاحظت أنشطة مريبة لشاحنة تحمل لوحات بولندية على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة " ميجن هوفن ".

وأضاف البيان أن المهرب وهو السائق تجاهل إشارات التوقف التي أصدرتها الشرطة وزاد من سرعته واستمر في القيادة وتمت ملاحقته وإجباره على التوقف.

وأشار البيان إلى تمكن السائق وثلاثة آخرين من الهرب ويرجح انهم أتراك وذلك بعدما ساروا على الأقدام واختبأوا في حقول الذرة والغابات المجاورة، بينما تم القبض على ستة متبقين من الاكراد من قبل ضباط بموجب قانون شرطة الأجانب.

ولفت البيان إلى أنه جاري البحث عن الأشخاص الأربعة باستخدام مروحية تابعة للشرطة.