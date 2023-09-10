المغرب: إقبال كبير من المتبرعين على مراكز التبرع بالدم لضحايا الزلزال

إيمان حنا

تشهد مراكز التبرع بالدم فى المغرب إقبالا كبيرا من المتبرعين للمصابين والجرحى نتيجة وقوع زلزال الحوز فجر أمس السبت . وفق موقع "اليوم 24" المغربى.

وكان المركز الوطني للتبرع بالدم بالمغرب قد أطلق نداء من أجل التبرع بالدم بعد الكارثة وتوجه عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الدار البيضاء إلى وحدات التبرع بالدم في العاصمة المتروبولية، غير أنهم صدموا برفض بعض الوحدات إتمام عملية التبرع.

وإحدى هذه الوحدات، "وحدة للتبرع بالدم بالأمم المتحدة" بساحة "مرشال"، حيث انتظر عشرات المواطنين ساعات طويلة من أجل التبرع، في صف طويل، معربين عن تحمسهم لتلبية نداء الوطن.

ومن جهة أخرى، كان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جو إنجليش، قد قال إن جهود البحث والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مؤخرا دخلت مرحلة صعبة، لكنه لا يزال هناك أمل في العثور على المزيد من الناجين.

وأضاف إنجليش ، أنه دائما ما تكون أي استجابة إنسانية معقدة وصعبة ومليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ تكون حرجة للغاية.

وأشار إلى أن العديد من الأسر التي فرت من منازلها في أعقاب الزلزال أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش أكبر مدينة قريبة من مركز الهزة الأرضية .