المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7037 لسنة 2023 جنايات العمرانية، للمتهم "ح . ع"، 22 سنة، عاطل، لأنه في يوم 30 مايو الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .