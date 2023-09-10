اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:06 م
المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة سجن - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة،  عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7037 لسنة 2023 جنايات العمرانية، للمتهم "ح . ع"، 22 سنة، عاطل، لأنه في يوم 30 مايو الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
 
 

مخدر الحشيش

جنايات الجيزة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة